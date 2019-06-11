تفاصيل حريق شقة ريماس منصور

المواطن - الرياض

تسبّبت الفنانة ريماس منصور في ضجة على مواقع التواصل أمس بعدما بثت مقطع فيديو قالت فيها إن شقتها في الرياض تعرّضت لحريق.

وبدا على صوت ريماس منصور الرعب وهي تستغيث وتطلب الدعم والمساندة، فيما وصلت سيارات الدفاع المدني إلى الموقع بعد دقائق وتمّ تصويرها بواسطة الفنانة في نفس المقطع.

وعبّر العديد من محبي ريماس منصور عن دعمهم لها بعد تعرض شقتها لحريق محدود.

وتذكّر البعض حريق منزل ريماس منصور في مسلسل العاصوف، وحاول استحضار مشاهد من المسلسل الذي حقق شهرة واسعة خلال شهر رمضان الماضي.

وتسبّب التماس كهربائي في المكيف في حريق شقة ريماس منصور لكن لم يحدث أية أضرار بشرية في الحادث.

وكان الدفاع المدني أشار إلى تلقيه بلاغًا عن حريق في شقة أمس في الرياض، لكنه لم يذكر أنها شقة ريماس منصور حيث ليس من المتبع أن يُفصح الدفاع المدني عن اسم صاحب الشقة أو العمارة التي يتم مباشرة الحريق فيها.

وربط البعض بين بيان الدفاع المدني وبين حريق شقة ريماس منصور حيث قال الدفاع المدني في بيان له : تلقّى مدني الرياض بلاغًا عن حادث حريق عند الساعة 2.6 ظهراً وباشرت الفرق الحادث عند الساعة 2.15 ظهراً، تم إخلاء العمارة وإخماد الحريق بسبب التماس كهربائي بالمكيف وسبقه التماس قبل أسبوع.

وكانت ريماس منصور اعتذرت للدفاع المدني بعد أن اشتكت من تأخر وصولهم إلى شقتها المحترقة، وقدّمت الشكر لهم على جهودهم.

وأوضحت الفنانة أنها لم تنتبه للوقت حينها، وأن ما بدر منها من انتقادها للدفاع المدني كان بسبب الخوف والارتباك الذي مرّت به وقت الحادث، مشيرةً إلى أنه بالرجوع إلى سجل المكالمات وجدت أن الفرق بين أول وآخر اتصال للدفاع المدني كان 5 دقائق.

والمعروف أن ريماس منصور هي ممثلة من مواليد 14 مارس 1983 اشتهرت بعد تجارب مختلفة في أعمال مثل رابح والدكتورة وطاش ما طاش والعاصوف الجزء الثاني وغيرها.

وُلدت ريماس منصور في مدينة الرياض وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية، كانت بدايتها كممثلة في مسلسل غشمشم مع فهد الحيان وهيا الشعيبي سنة 2006، وظهر نجاحها بشخصية الدكتورة ريم في مسلسل 37 درجة مئوية كما قدمت العديد من الأدوار أبرزها الكوميدية في سلسلة واي فاي.