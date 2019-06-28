تفاصيل لقاء الـ 90 دقيقة بين بوتين وترامب في قمة العشرين

المواطن - متابعة

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين عددًا من القضايا أهمها الملف الإيراني وأوكرانيا والأزمة السورية والوضع في فنزويلا.

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره عقب لقاء الزعيمين أنه بالإضافة إلى هذه القضايا، تبادل بوتين وترامب الآراء حول عدد من المسائل الأخرى مثل العلاقات الثنائية والحد من انتشار الأسلحة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على أهمية تحسين العلاقات بين البلدين، كما اتفقا على مواصلة الحوار حول صيغة للحد من انتشار الأسلحة في القرن الحادي والعشرين، والتي كان قد تطرق إليها ترامب في وقت سابق، مؤكدًا أن هذه الصيغة لا بد أن تشمل الصين.

واستمرّ لقاء الرئيسين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية ساعة ونصف الساعة.