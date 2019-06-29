تفاصيل محاولتين جديدتين للانقلاب على البرهان في السودان

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كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تفاصيل جديدة حول محاولتين للانقلاب على السلطة في السودان.

وقال البرهان خلال لقاء تشاوري مع رؤساء تحرير مجموعة من وسائل الإعلام السودانية، في مقر وزارة الدفاع بالخرطوم: إن محاولة الانقلاب الأولى تقف وراءها جهة سياسية حددت ضباطًا يمثلونها في القوات المسلحة، موضحًا أنها كانت في طور التخطيط، فيما وصفها بالضعيفة.

أما المحاولة الانقلابية الأخرى فكانت بها، حسب البرهان، ست خلايا تم تفكيكها، ليجري توقيف ضباط متهمين بالمشاركة فيها والبحث عن آخرين، واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي جهات لم يسمها بأنها ما زالت تسعى إلى الوصول إلى السلطة بالقوة.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى حاليًّا السلطة في السودان، يوم 12 يونيو الحالي، عن إحباطه محاولتين انقلابيتين في البلاد، وإلقاء القبض على مجموعة ضباط مشاركين في هذا الحراك.