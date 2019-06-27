تفاصيل 27 برنامجًا مستحدثًا للماجستير في جامعة الطائف للعام المقبل

المواطن - الطائف

أعلنت جامعة الطائف مُمثّلة بعمادة الدراسات العليا، فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للعام الجامعي المقبل، 1440/ 1441هـ، في 27 برنامجاً (برسوم دراسية).

وأشارت جامعة الطائف إلى أن برامج الماجستير المستحدثة تُقدم من كليات “العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والطب، والهندسة”، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بـ جامعة الطائف في إعلانها عن البرامج، أن التقديم للقبول سيكون عبر بوابة القبول الإلكترونية، خلال الفترة من 13 إلى 23 ذي القعدة المقبل، فيما سينتهي تدقيق ملفات المتقدمين في 28 من الشهر نفسه، على أن تُعلَن نتيجة القبول النهائي في الرابع من ذي الحجة المقبل، وتتم مطابقة الوثائق الرسمية في 17 من الشهر نفسه.

ويأتي إطلاق برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في جامعة الطائف؛ تفعيلاً لبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا) في مرحلته الأولى المتضمنة 27 برنامجاً نوعياً للماجستير المهني، فيما ستضاف عشرة برامج أخرى في المرحلة الثانية خلال العام المقبل.

ومن أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة في جامعة الطائف “هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلّة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة”.

وتشمل برامج الماجستير المستحدثة في جامعة الطائف أيضا تخصصات تطبيقات “الرياضيات الحاسوبية، والتحليل الإحصائي للبيانات، والضوئيات الصناعية، وإدارة الأعمال التنفيذي، وتمريض الطوارئ والكوارث، وعلوم الويب، وعلم البيانات، والقراءات، والفقه، والترجمة، وعلم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، وعلم نفس النمو، والقياس والتقويم، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، والقيادة التربوية، والسياسات التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها”.