تقدم 3 مراكز.. الأخضر يحتل المركز السابع آسيويًا

المواطن - مروة نبيل

تقدّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 مراكز في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصدره صباح اليوم الجمعة.

واحتلّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز السابع آسيويًا والـ69 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، برصيد 1342 نقطة.

ويعود آخر ظهور للأخضر إلى شهر مارس الماضي عندما هُزم وديًا ضد المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف.

وعلى صعيد الترتيب الآسيوي، جاء منتخب إيران في الصدارة، فيما احتلت اليابان وصافة الترتيب، وحلّت كوريا الجنوبية ثالثًا، يليها المنتخب الأسترالي.

وحافظت المنتخبات الأربع الأولى على ترتيبها العالمي، حيث جاءت بلجيكا في صدارة تصنيف فيفا، ثم فرنسا في المركز الثاني، يليها البرازيل وإنجلترا، فيما قفزت البرتغال إلى المركز الخامس بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.