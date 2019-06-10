تقرير دولي يستعرض قوة المملكة المالية.. وهذا حجم صندوق الثروة السيادي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استعرض تقرير لمعهد التمويل الدولي “IIF”، القدرات الضخمة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، حيث أكد أنه يحتوي على 300 مليار دولار، مشيرًا إلى أن حجمه المتنامي سيزيد من تحسين الوضع الاستثماري للرياض.

ثروة المملكة السيادية

وحسب التقرير الذي أبرزته شبكة “أوراسيا ريفيو”، فإن صندوق الثروة الرئيسي في المملكة يحتوي على حوالي 300 مليار دولار من الأصول، مؤكدة أن هناك توقعات بتنامي هذا المال في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من ربع حيازات صندوق الاستثمار العام في المملكة موجودة في الخارج، وذلك عبر مشروعات متنوعة من حيث المجالات، أبرزها في صندوق الرؤية المالية الخاصة بمؤسسة سوفت بنك اليابانية.

زيادة متوقعة

ووفقًا لتحليلات التقرير العالمي، من المقرر أن تعزز مجموعة من عمليات الخصخصة والبيع المخطط لها من القيمة المالية للصندوق، أبرزها صفقة شراء شركة النفط الوطنية أرامكو لحصة بقيمة 69 مليار دولار في نظيرتها المتخصصة للصناعات الأساسية (سابك) العملاقة للبتروكيماويات.

وأكد التقرير أن السير بهذا النهج من المحتمل أن يصل بصندوق الاستثمار إلى القيمة المستهدفة، والتي تصل إلى 400 مليار دولار من الأصول بحلول عام 2020، وهو أمر اقترحه ممثلو الصندوق في وقت سابق.

تحسين وتيرة الاستثمار

وقال تقرير معهد التمويل الدولي: “الزيادة المتوقعة في أصول الصندوق في الخارج ستحسن وضع الاستثمار الدولي للبلاد.”

وأضاف: “نحن الآن نقدر أصول صندوق الاستثمار في السعودية بحوالي 300 مليار دولار، يتم استثمار ربعها في الخارج، بما في ذلك صندوق البنية التحتية لشركة بلاكستون، وصندوق الاستثمار المصري، وصندوق الاستثمار الروسي، وشركة أوبر”.

وتابع التقرير: أن “عائدات الخصخصة التي تصل إلى 200 مليار دولار، بالإضافة إلى بيع 5٪ من أسهم شركة أرامكو بقيمة 100 مليار دولار سيزيد من تعزيز أصول الصندوق”.