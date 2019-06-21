تقنية حفر الباطن تطلق الدبلوم المسائي بعد إيقافه لسنوات

تقنية حفر الباطن تطلق الدبلوم المسائي بعد إيقافه لسنوات

2019/06/21
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1705
0
طباعة
المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أعلنت الكلية التقنية في حفر الباطن عن فتح التسجيل قريبًا في برنامج دبلوم الكلية التقنية المسائي في التخصصات الفنية والإدارية، ومدته سنتان ونصف، وذلك بعد إيقافه منذ سنوات.

ويتاح التسجيل للموظفين أو غير الموظفين وللمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الصباحي، حيث تم إعفاؤهم من شرط العمر وعدد سنوات التخرج من الثانوية.

ويهدف البرنامج إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا للعمل في المجالات الفنية التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :