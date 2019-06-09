تكفير وفكر متطرف.. بريطانيا ترصد أنشطة دولة الإخوان في سجونها

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

سلطت وزارة العدل البريطانية الضوء على ممارسات أعضاء جماعة الإخوان في السجون، والتي تسعى بشتى السبل لنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة من خلال التواصل مع النزلاء العاديين، ومن ثم محاولة إقناعهم بضرورة الانضمام للمجموعات المسؤولة عن نشر هذا الفكر التكفيري.

دولة الإخوان

وتناولت بعض وسائل الإعلام البريطانية جانبًا من التقرير الذي أصدرته الوزارة البريطانية، حيث قالت صحيفة “التايمز” إن أكثر ما يثير القلق في التقرير هو وصف “الدولة”، الذي تم استخدامه للإشارة إلى أنشطة النزلاء الذين ينتمون للإخوان ويحاولون استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار التقرير إلى أنه بالفعل تم رصد هيكل هرمي لقيادات تلك الدولة داخل السجون البريطانية، مؤكدة أن هذا التكوين يشمل العديد من العناصر ما بين مجندين وتابعين وقادة وعناصر أخرى من كافة المجالات.

تشكيلات خطيرة

التقرير الذي اعتمد على مقابلات مع أكثر من 80 سجيناً و70 عاملاً في 3 سجون مختلفة في إنجلترا وويلز، أكد أن الأشخاص الذين يُقبض عليهم في تهم لها علاقة بالإرهاب أو التنظيمات المتطرفة، يتم ترقيتهم في مناصب القادة داخل تلك “الدولة” التي تمت الإشارة إليها.

وعلى الرغم من الرقابة الصارمة التي تُفرض على هؤلاء الإرهابيين منذ يومهم الأول داخل السجون، فإن ذلك قد لا يُثني القيادات المعنية للإخوان عن استهداف تلك العناصر على النحو الذي يسمح لهم بأن يلعبوا أدواراً أكبر في التجنيد وبثّ سموم التطرف والتكفير.