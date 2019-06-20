تمديد العمل في محطة الفحص الفني الدوري للسيارات شمال جدة

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات تمديد العمل في محطة الفحص الفني الدوري للسيارات في حي النزهة شمال محافظة جدة ، تسهيلاً على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت إدارة الفحص أنه بتعليمات ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي جرى إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال المركبات في وقت المساء حتى الساعة الـ11 مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس، أما في يوم السبت فستُغلق المحطة أبوابها عند الساعة الـ10 مساءً.

مما يُذكر أن الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات قد مدّدت في وقت سابق أوقات الدوام في عشر محطات هي: (الرياض والدمام وجنوب جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والهفوف وأبها والقصيم والطائف).

ويُعدّ الفحص الفني الدوري أحد أهم برامج السلامة الذي تحرص الإدارة العامة للمرور على تطبيقه لرفع وتنمية مستوى سلامة المركبات وتخفيض معدلات الحوادث المرورية وحماية البيئة من التلوث الناجم عن عوادم المركبات، وكذلك إخفاء المركبات المشوهة وتحقيق الانسيابية في حركة المرور، وتحديد الخلل الموجود بالفعل في المركبة وكشف الأعطال وشيكة الحدوث، وإطالة عمر المركبة، حيث يفحص أكثر من 73 جزءًا في المركبة الواحدة، وتتميّز مراحل الفحص بالدقة والشمولية لمتطلبات السلامة.