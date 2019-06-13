تمريرات جوليانو الاستثنائية صنعت الفارق

المواطن - مروة نبيل

تألق البرازيلي جوليانو دي باولا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون واحدًا من أبرز لاعبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ولعب جوليانو دورًا بارزًا بتمريراته الحاسمة في ظهور النصر بمستوى مميز هذا الموسم، والتتويج بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك البرازيلي جوليانو في جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر واستبدل في 6 مواجهات فقط، بمعدل 2679 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع أكثر من هدف.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جوليانو من بين اللاعبين الذين نفذوا 1000 تمريرة على الأقل في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019.

وأضافت “أوبتا”، أن البرازيلي جوليانو حقق أعلى نسبة لدقة التمرير في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم بنسبة وصلت إلى 89.5%.