توضيح مهم من حساب المواطن حول حد الدخل المانع من الدعم

المواطن - الرياض

جدّد حساب المواطن التأكيد على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها راتب الزوجة والسجل التجاري حتى إذا كان متوقفاً.

وحول الراتب الذي يتمّ الإفصاح عنه في حساب المواطن قال البرنامج رداً على سؤال بهذا الشأن: يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

تعديل الدخل

ويطلب حساب المواطن تعديل الدخل في حالة طرأ أي تعديل على الظروف الخاصة بالمستفيدين في البرنامج سواء بالحسم أو بالإضافة كأن يترك الشخص وظيفته لدى القطاع الخاص أو أن يدير مشروعاً له أو الالتحاق بوظيفة لمن ليس له عمل حيث إن قيمة الدعم تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومجموع دخولهم وفئاتهم العمرية وغيرها من المعايير.

شروط الأهلية

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الـ 21 من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.