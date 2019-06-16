توضيح هام من الجامعة السعودية الإلكترونية بشأن فتح رابط التقديم

توضيح هام من الجامعة السعودية الإلكترونية بشأن فتح رابط التقديم

2019/06/16
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الجامعة السعودية الإلكترونية أنه نظرًا لكثرة الاستفسارات الواردة بشأن رابط التقديم، تود أن توضح أنه لم يتم حتى الآن فتح رابط التقديم.

وقالت الجامعة السعودية الإلكترونية: إنه سيتم الإعلان على التويتر فور فتحه.

وفي وقت سابق، أوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية أن التقديم على جميع التخصصات ما عدا (القانون والإعلام الرقمي) سيكون في شهر شوال الجاري، علمًا بأن لغة الدراسة لجميع التخصصات ما عدا القانون والإعلام الرقمي هي اللغة الإنجليزية، باستثناء مواد الثقافة الإسلامية.

ولفتت الجامعة السعودية الإلكترونية إلى أن التخصصات تتطلب اجتياز السنة الأولى المشتركة (فصلين تحضيريين).



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