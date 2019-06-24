تونس ضد أنغولا .. نسور قرطاج يحبطون الجماهير

المواطن - مروة نبيل

خيّب لاعبو نسور قرطاج آمال جماهيرهم بأدائهم في مباراة تونس ضد أنغولا، التي أُقيمت على إستاد السويس، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

تونس ضد أنغولا:

وانتهت مباراة تونس ضد أنغولا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، حيث تقدم نسور قرطاج أولًا عن طريق يوسف المساكني من ركلة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يُسجل دجلما كامبوس هدف التعادل في الدقيقة 73.

وجاء أداء نسور قرطاج مخيبًا للآمال خلال مباراة تونس ضد أنغولا في أولى جولات كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تراجع اللاعبين للدفاع رغم تقدمهم بهدف في الشوط الأول، الأمر الذي سهل المهمة على لاعب الغزلان السوداء.

انتقادات لـ جيريس:

وصبت الجماهير غضبها على المدرب آلان جيريس، وحملته مسؤولية تراجع الأداء في مباراة تونس ضد أنغولا بالبطولة القارية، خاصة أنه قام بتغيير مراكز العديد من اللاعبين، كالاعتماد على رامي البدوي كظهير أيمن رغم أنه يتألق في خط الوسط.

وانتقدت الجماهير جيريس لاستبعاده للظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، علي معلول رغم أنه يُعتبر أفضل لاعب في مركزه بالقارة السمراء، وظهر تأثر أداء نسور قرطاج بغياب اللاعب في مباراة تونس ضد أنغولا، خاصة أنه كان يُشكل جبهة قوية مع المساكني.

انعدام التركيز:

وظهر غياب التركيز بين اللاعبين في مباراة تونس ضد أنغولا بالبطولة القارية، حيث ارتكب المدافعون وحارس المرمى فاروق بن مصطفى العديد من الأخطاء، خاصة خلال أحداث الشوط الثاني؛ ما ساهم في خسارتهم لثلاث نقاط في بداية المشوار بكأس الأمم الإفريقية 2019.