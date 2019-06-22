تويتر يشهد إشادة الأفارقة بـ حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

قدمت مصر صورة مميزة في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، بالأمس، وذلك أمام أنظار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمدغشقري أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واتجهت مجموعة من الأفارقة عبر تويتر للإشادة بـ حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 والذي كان لافتًا للأنظار وتميز بالأضواء الملونة مع وجود مؤثرات بصرية وعروض غنائية بجانب تواجد المطرب المصري حكيم والمطرب النيجيري فيمي كوتيه والمطربة الإيفوارية دوبيه.

الإشادات الإفريقية تتزايد في تويتر:

وقال ميرندي جيان أحد مواطني دولة رواندا عبر تويتر: حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 رائع ومميز من مصر، يا لها من مشاهد رائعة.

أما مايكل موجيكيني فقال عبر تويتر: يا للروعة، حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 أفضل بكثير من حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2018 في روسيا والذي كان عاديًا وجافًّا، حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 ملئ بالعروض والألوان، شيء مميز.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن أثناء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، عن إطلاق بطولة كأس الأمم في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وبعد الانتهاء من حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، خاض منتخب مصر مباراة افتتاح البطولة الإفريقية أمام منتخب زيمبابوي بالأمس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث فاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه.

الإعلام المصري يُشيد:

واتجه الإعلام المصري للإشادة بـ حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية مباراة مصر وزيمبابوي، خاصة أن الحكومة المصرية تسلّمت ملف استضافة البطولة الإفريقية في الثامن من يناير الماضي وقبل انطلاق البطولة بحوالي خمسة أشهر.

وأشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بـ حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، قائلًا بأن الحفل كان قصيرًا، لكنه كان جميلًا ولافتًا للأنظار.

وحضر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.