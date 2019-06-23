جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم للطالبات المقيمات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن فتح باب التقديم بنظام المنح الداخلية للمتقدمات غير السعوديات المقيمات بالمملكة العربية السعودية والمتقدمات من القبائل النازحة (من أم غير سعودية)، للعام الجامعي القادم 1441هـ، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامّة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة أو من مدرسة أجنبية وترجمتها ترجمة معتمدة في حال صدورها بغير اللغة العربية.

. أن تحمل المتقدمة إقامة نظامية سارية المفعول.

. أن يكون عمر المتقدمة ما بين (17 – 25) سنة.

. ألّا يكون مضى على تخرجها من المرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات.

. ضرورة اجتياز اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي، على أن تكون قد أدتها خلال الثلاث سنوات الماضية كحد أقصى، باستثناء الخريجة من ثانوية أجنبية.

. أن تكون المتقدمة لائقة صحياً.

. ألا تقل النسبة الموزونة عن (90%) للمنافسة على المقاعد:

– للكليات العلمية (30% للثانوية العامة+30% للقدرات +40% للتحصيلي).

– للكليات الأدبية وكلية المجتمع (50% للثانوية العامة+25% للقدرات +25% للتحصيلي).

. رسوم دراسية تدفعها المتقدمة باستثناء المتقدمة من القبائل النازحة بعد قبولها في الجامعة، لمرحلة البكالوريوس ودبلوم كلية المجتمع كالتالي:

– رسوم الدراسة للتخصصات الأدبية (14000ريال) بواقع (7000ريال) لكل فصل دراسي.

– رسوم الدراسة للتخصصات العلمية (18000ريال) بواقع (9000ريال) لكل فصل دراسي.

– رسوم الدراسة لدبلوم علوم الحاسب وتقنية المعلومات في كلية المجتمع (10000ريال) بواقع (5000ريال) لكل فصل دراسي.

– رسوم الدراسة لدبلوم العلوم الإدارية في كلية المجتمع (8000 ريال) بواقع (4000ريال) لكل فصل دراسي.

وبينت الجامعة أن الوثائق المطلوبة هي:

– نسخة من شهادة الثانوية العامّة وكشف الدرجات مع ضرورة إرفاق المعادلة والترجمة في حال كانت صادرة بغير اللغة العربية.

– نسخة لإقامة المتقدمة سارية المفعول.

– نسخة من إقامة ولي أمر المتقدمة (الكفيل) سارية المفعول.

– نسخة من شهادة اجتياز اختباري التحصيلي والقدرات العامة لمن تحمل شهادة ثانوية صادرة من داخل المملكة.

– نسخة من جواز السفر للمتقدمة سارٍ المفعول، (تُستثنى المتقدمة من القبائل النازحة من إحضارها).

– نسخة من معاملة التجنيس والصادرة من وزارة الداخلية للمتقدمة من القبائل النازحة.

وبينت الجامعة أنه يحق للمتقدمات غير السعوديات الالتحاق بالمسارات التالية:

درجة الدبلوم:

. كلية المجتمع – قسم علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

. كلية المجتمع – قسم العلوم الإدارية.

. معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها تلحق به المتقدمة الناطقة بغير اللغة العربية مباشرة.

درجة البكالوريوس:

. كلية العلوم- قسم العلوم الرياضية.

. كلية العلوم– قسم الفيزياء.

. كلية العلوم– قسم الكيمياء.

. كلية العلوم– قسم الأحياء.

. كلية الآداب– قسم الجغرافيا.

. كلية الآداب– قسم التاريخ.

. كلية الآداب– قسم الدراسات الإسلامية.

. كلية الآداب– قسم اللغة العربية وآدابها.

. كلية الآداب– قسم المكتبات والمعلومات.

وأوضحت الجامعة أن على المتقدمات إرسال جميع المستندات المطلوبة بملف صيغة (PDF) على الرابط المخصص للتقديم، مشيرة إلى أن التقديم متاح ومستمر حتى يوم الثلاثاء 1440/10/22هـ الموافق 2019/6/25م، علما بأنه لن ينظر في أي طلب يصل بعد نهاية الفترة المحددة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).