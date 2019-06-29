جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن أسماء الدفعة الأخيرة من المرشحين

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم، أسماء الدفعة الثالثة الأخيرة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ.

ودعا عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “تحقق من حالة الطلب” مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 29/ 10/ 1440هـ الموافق 02/ 07/ 2019م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائيًّا، مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

شروط وضوابط القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن:

شروط متعلقة بالجنسية:

أ‌. أن يكون الطالب سعوديًّا أو من أم سعودية.

ب‌. يشترط لقبول المتقدم للمنحة الداخلية من غير السعوديين أن يكون لديه إقامة سارية المفعول حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم، وذلك برسوم دراسية قدرها 500 ريال للوحدة الدراسية طيلة فترة دراسته في الجامعة.

ج‌. يشترط لقبول المتقدم من القبائل النازحة أن يكون لديه إقامة سارية المفعول أو إثبات مستخرج من وزارة الداخلية، ويتم حسب المقاعد المتاحة بعد موافقة وزارة التعليم.

شروط متعلقة بشهادة الثانوية العامة:

أ‌. أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال الخمسة سنوات الماضية بحد أقصى عام 1435/ 1436 فما فوق للتقديم لسائر البرامج عدا المسار الصحي.

ب‌. أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وقد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1439/ 1440 أو العام الماضي 1438/ 1439هـ للمسارات الصحية.

أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس.