جامعة الطائف⁩ تفتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم

المواطن - الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441 هـ، عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط في وقت سابق أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق، أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة (استفسار).

وستعلن نتائج التجسير يوم الخميس الموافق 17 شوال المقبل.

وبيّن الدكتور السواط أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية (المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين)، سيكون يوم غد الأربعاء الموافق التاسع من شوال إلى يوم السبت الموافق 26 شوال المقبل، بينما سيتم فرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق 27 شوال إلى يوم الثلاثاء الموافق للسادس من ذي القعدة المقبل.

وأبان أنه سيتم إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي يوم الأربعاء الموافق للسابع من ذي القعدة حتى يوم الأحد الموافق 11 ذو القعدة.

ولفت الدكتور السواط إلى أنه سيتم إعلان نتائج ترقية القبول (تحقيق الرغبة الأعلى للمتقدم في حال وجود شاغر بعد حصوله على الرقم الجامعي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من يوم الاثنين الموافق 19 ذو القعدة، إلى يوم الأربعاء الموافق 21 من الشهر نفسه (الساعة الثانية ظهراً)، بينما سيتم تثبت القبول على المقاعد الشاغرة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 26 ذو القعدة حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه (الساعة الثانية ظهراً).

وأكد أنه سيتم فتح التحويل الخارجي يوم الاثنين الموافق 27 ذو القعدة حتى يوم الأربعاء الموافق للرابع من ذي الحجة المقبل، على أن تعلن نتائج التحويل الخارجي يوم الثلاثاء الموافق 19 من الشهر نفسه.

وأشار عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف إلى أنه سيتم تسجيل الجداول للطلبة المقبولين (المستجدين) ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 20 ذو الحجة حتى يوم الاثنين الموافق 25 من الشهر نفسه، لتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق للثاني من محرم 1441.