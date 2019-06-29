جامعة القصيم تعلن فتح باب القبول في خمسة برامج دراسات عليا

جامعة القصيم تعلن فتح باب القبول في خمسة برامج دراسات عليا

2019/06/29
الساعة 11:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

أعلنت جامعة القصيم بالتعاون مع جامعة المستقبل عن فتح باب القبول في خمسة برامج دراسات عليا، وتشمل البرامج التالية (ماجستير الأنظمة، وماجستير المعلوماتية، وماجستير الاقتصاد، وماجستير الرياضيات، وماجستير إدارة الأعمال)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج:
1- ماجستير الأنظمة.
2- ماجستير المعلوماتية.
3- ماجستير الاقتصاد.
4- ماجستير الرياضيات.
5- ماجستير إدارة الأعمال.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بتاريخ 1440/11/01هـ إلى بتاريخ 1440/11/10هـ.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا



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