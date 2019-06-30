جامعة الملك خالد تتسلم 18 ألف طلب وتعلن استمرار القبول

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل الاستمرار في استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم، وذلك حتى الـ 30 من شوال الجاري عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني ضرورة التقيد التام بخطوات القبول، لافتًا إلى أنه تم تسلم ما يقارب 18 ألف طلب قبول حتى الآن، وأبان أنه يستطيع المتقدم أثناء فترة القبول الدخول على الطلب والتعديل على الرغبات خلال فتره التقديم، مضيفًا أن الجامعة حرصت على تطبيق آلية شرائح القبول عند تقديم الطلب حيث لا يسمح للطالب إلا باختيار الرغبات التي من الممكن أن يتم قبوله فيها وفق المفاضلة، وذلك حرصًا من الجامعة على توجيه الطالب منذ مرحله تقديم الطلب.

وأشار القرني إلى أن مواعيد الحصول على الرقم الجامعي ستعلن ابتداءً من إعلان مرشحي ومرشحات الدفعة الأولى في الـ 5 من ذي القعدة المقبل، وستعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لما تبقى من مقاعد البكالوريوس والدبلوم بتاريخ الـ 9 من شهر ذي القعدة، ويتم طـرح ما تـبقى من المقاعد عن طريق خدمه القبول الفوري.

وأكد القرني أن جميع عمليات وإجراءات القبول إلكترونية بالكامل دون أي تدخل بشري، وسيتم إعلان نسب القبول في الصفحة الرئيسة لموقع الجامعة بشكل شفاف بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل القبول، كما تدعو العمادة جميع المتقدمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم، وكذلك أرقام التواصل المعلنة دون مراجعة العمادة، وذلك لخدمتهم بشكل أفضل وأيسر.