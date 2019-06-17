جامعة الملك خالد تفتح باب القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

المواطن - واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، فتح البوابة الإلكترونية لخريجي وخريجات الثانوية العامة لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1441هـ ، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم ابتداء من يوم غدٍ وحتى يوم 30 شوال الجاري.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونيًّا، وعلى الراغبين في الالتحاق بالجامعة الدخول على تطبيق “أكاديميا” من خلال موقع الجامعة والرابط التالي (هنا) ، مشيراً إلى أن القبول والتسجيل لا يعتمد على أولوية التقديم، وإنما يعتمد على نسبة الطالب الموزونة أو المؤهلة، وسيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية دون النظر في أي درجة بعد هذا التاريخ.

وأبان القرني أن عملية الترشيح للقبول ستتم بحسب النسب المؤهلة والموزونة وترتيب الرغبات بالمـفاضلة على عـدد المقاعد المتاحة لكل تخصص، وفق مراحل ومواعيد الترشيح ابتداءً من الدفعة الأولى في الـ 5 من ذي القعدة المقبل، وستعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لما تبقى من البكالوريوس والدبلوم بتاريخ الـ 9 من شهر ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري، مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية بتاريخ الـ 12 من شهر ذي القعدة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة أنه جرى تفعيل القبول في عدد من الأقسام في بعض الكليات في مقرات مختلفة لأول مرة، حيث جرى تفعيل قسم علم النفس للبنين بأبها، وقسم الدراسات الإسلامية في محافظة ظهران الجنوب، بينما تم فتح باب القبول للبنين لأول مرة بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة في عدة أقسام تشمل قسم اللغة الإنجليزية، وقسم إدارة الأعمال، وقسم الدراسات الإسلامية، فيما جرى افتتاح قسم إدارة الأعمال للبنات بمحافظة محايل عسير، مبينًا أن القبول في هذه الأقسام سيتم هذا العام, وذلك لاستيعاب عددٍ أكبر من الطلاب والطالبات.

وأكد القرني أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تتم إلكترونيًّا، دون تدخل بشري، وليس هناك أي استثناءات، مبيناً أنه يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة، من خلال موقع الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أقل نسبة قبول لكل تخصص بعد كل مرحلة، كما أن العمادة توفر خدمة الرد على استفسارات القبول إلكترونيًّا وتعمل على المساعدة في حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب والطالبة من خلال نظام الاستفسارات والتواصل الإلكتروني.