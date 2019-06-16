جامعة الملك فيصل تطلق ميثاقها للعمل الأخلاقي والمهني

المواطن - الرياض

أطلقت جامعة الملك فيصل وثيقة الميثاق المهني والأخلاق الخاص بها؛ لترسيخ المبادئ والقواعد الضابطة للسلوك والضامنة لتحقيق أعلى مستويات الرضا أثناء تقديم خدماتها لعموم المستفيدين، انطلاقًا من حرصها على تجويد مهامها وأعمالها المتعددة، ووضعها في الإطار المهني والأخلاقي الملائم.

وأوضح مدير جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذا الميثاق يأتي منسجمًا مع مبادئنا الإسلامية السمحة وترسيخًا لهويتنا الوطنية الراسخة، وقيمها التعليمية الجامعية الثابتة، حيث تمت صياغته على نحوٍ يمكن قيادات الجامعة، وأعضاء هيئتها التدريسية، وموظفيها وطلبتها من تعزيز ثقافة العمل المتقن، وتبني مفاهيم الالتزام والجماعية والاحترافية في العمل، بالإضافة إلى مراعاة أخلاقيات المهنة والعمل أثناء تأدية الواجبات المنوطة بهم.

من جانبه، أكد عميد التطوير وضمان الجودة، الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، أن الجامعة ستحرص على تحويل مضامين ومبادئ ميثاقها المهني والأخلاق إلى ممارسات تطبيقية وتوجهات سلوكية تنعكس على واقع العمل في كافة قطاعات الجامعة ووحداتها الإدارية.

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