جامعة #جدة تعلن وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس ببرنامج الابتعاث

أعلنت جامعة جدة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس عبر (برنامج الابتعاث)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الكليات:
1- كلية الأعمال.
2- كلية الاتصال والأعلام.
3- كلية علوم وهندسة الحاسب.
4- كلية الهندسة.
5- كلية علوم الرياضة.
6- كلية العلوم الطبية التطبيقية.
7- كلية العلوم الاجتماعية.
8- كلية القانون والدراسات القضائية.
الشروط:
1- أن يكون المُرشّح أو المُرشّحة سعودي الجنسية.
2- أن لا يزيد العمر عن (30) سنة.
3- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال التخصص المطلوب.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الاثنين بمشيئة الله بتاريخ 1440/10/14هـ وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال موقع الجامعة برنامج (بعثتك وظيفتك) خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا