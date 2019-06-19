جامعة حفر الباطن تحتضن حدثاً علمياً فريداً من نوعه وتعلن التفاصيل

المواطن - فواز الأسلمي - حفرالباطن

نظمت جامعة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً موسعاً، بحضور رئيسها محمد بن عبد الله آل ناجي ومشاركة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات وكافة منسوبي الجامعة وعدد كبير من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والأندية الرياضية.

وتناول المؤتمر الصحفي تفاصيل المؤتمر الدولي الأول لجامعة حفر الباطن تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع.. والطموح) المقرر إقامته في الفترة من 16 – 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 – 14 نوفمبر المقبل، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

واستُهل الحفل بالسلام الملكي، تبعه عرض فيديو تعريفي عن المؤتمر وعن جامعة حفر الباطن واحتضانها لهذا الحدث العلمي الفريد من نوعه على مستوى الوطن العربي.

وفي كلمته، أوضح مدير الجامعة ورئيس المؤتمر أن الحياة الجامعية ممتعة إلا أن واقعها يمتزج بالكثير من المتطلبات والتحديات سواء للقائمين على إدارتها أو لطلابها، وأن أساس العمل يقوم على توفير بيئة متكاملة تدمج بين متطلبات الحياة الجامعية الأكاديمية بطبيعتها النظرية والتطبيقية، والتي تؤمن للطلاب والطالبات مهارات سوق العمل المحلي والدولي للمنافسة بقوة على فرص العمل في الداخل والخارج.

وتطرق مدير الجامعة إلى أهمية هذا المؤتمر الدولي للجامعة وللمنطقة بشكل كامل في كونه يتبنى واحداً من الموضوعات المتخصصة التي تربط بين البدن والعقل وهما محور الحياة الجامعية الذي يفرض علينا جميعاً تجاه أبنائنا من الطلاب والطالبات أن نعمل جاهدين لنحقق لهم فرص الاندماج في الأنشطة البدنية والرياضية التي تساعدهم على اكتساب أعلى مستويات اللياقة البدنية والصحية، والمساهمة في دعم القيم الأخلاقية الإيجابية كالتعاون وإنكار الذات وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم توافقاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وختم كلمته بتدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر (هنا) وأعلن عن دعوة جميع الباحثين والخبراء والمهتمين في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة وفقاً للمحاور العلمية للمؤتمر.

كما تقدم نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عادل بن عايد الشمري بإبراز أهمية البحث العلمي في جامعات المملكة ودوره في رقي العملية التعليمية والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وجميع برامج التحول الوطني.

واستعرض أهمية دور علم النفس الرياضي للارتقاء بالمستوى الرياضي في الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية والرعاية النفسية للرياضيين وغير الرياضيين.

كما أشار الشمري إلى أن جامعة حفر الباطن تولي اهتماماً كبيراً ببرامج الدراسات العليا والبحث العلمي، مؤكداً على أهميتها في تحقيق انطلاقه تعليمية رائدة للتميز والمنافسة عالمياً، وأن العمل يتم بشكل متواصل لتوفير البيئة المناسبة للتعليم والبحث العلمي.

وفي ختام كلمته أكد أن هذا المؤتمر بداية ناجحة لسلسة فعاليات ومؤتمرات علمية في كافة المجالات العلمية والبحثية بالجامعة من شأنها أن تسهم في تنمية الاتصالات الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمي المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أكد مدير المؤتمر أحمد بن عبد الرحمن الحراملة عميد كلية الآداب ورئيس قسم التربية البدنية والرياضية بجامعة حفر الباطن، أن مجال علم النفس الرياضي التطبيقي أحد أهم فروع التربية البدنية وعلوم الرياضة، وأن استخدامات هذا العلم يعول عليها بشكل كبير في الدول المتقدمة لتحقيق الإنجاز الرياضي سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

واختتمت فعاليات المؤتمر الصحفي من خلال استقبال العديد من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات البناءة من قبل السادة الإعلاميين والحضور، وتم إجراء العديد من المقابلات الإعلامية المصورة.