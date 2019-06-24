جبل لبنان بالطائف بلا خدمات ومطالبات باستثمار الموقع سياحيًا

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

يُعد جبل لبنان وجهة سياحية للسياح في فصل الصيف بالطائف، حيث يعتبر هذا الجبل أعلى قمة في جبال الهدا، ويتميز بنسمات الهواء الباردة والارتفاع الشاهق إضافة إلى إطلالته على طريق الكر السياحي وطريق وادي نعمان.

ويقصد هذا الجبل عدد كبير من المتنزهين حيث تنتشر مركباتهم على جنبات الطريق المؤدي إلى الجبل وحول المرتفعات.

عدم توفر الخدمات

ومما يعاب على الموقع عدم توفر الخدمات من دورات مياه وأيضًا عدم وجود أكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، في حين طالب عدد من المتنزهين الجهات المعنية بطرح الموقع للاستثمار حيث سوف يشهد في السنوات القادمة إقبالًا متزايدًا من الزوار والمتنزهين.

استثمار سياحي

وأوضح خالد هوساوي أنه يحضر من مكة بين فترو وأخرى إلى هذا الموقع لما يتميّز به من أجواء جميلة وإطلالة رائعة، مشيرًا إلى أنه يأتي بعد الظهر ويغادر مع طلوع الفجر، حيث يستمتع هو وعائلته بالأجواء الجميلة.

واستغرب هوساوي عدم استثمار هذا الموقع من قِبل رجال الأعمال حيث نقطع مسافات بعيدة لشراء المواد الغذائية والمشروبات، مقترحًا بأن يتم تجهيز أكشاك صغيرة على الطريق بحيث يتمكن للمتنزهين التبضع منها فترة تواجدهم في هذا الموقع، كما طالب بوضع جلسات من المظلات يستفيد منها المتنزهون فترة مكوثهم وخصوصًا وقت الظهيرة حيث يلجؤون إلى ظل الأشجار لحمايتهم من الشمس.

واستاء هوساوي من ارتفاع أسعار المنتجعات والشاليهات والشقق القريبة من الموقع، مطالبًا في نفس الوقت هيئة السياحة بتكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار المُبالغ فيها، حيث إن هذه الأسعار لا تشجع أبدًا على السياحة الداخلية وسوف يكون هناك توجهًا للسياحة الخارجية بأسباب هذا الغلاء والذي يهلك كاهل رب الأسرة والذي يرغب في التنزه بمصايف الوطن.