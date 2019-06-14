جسمان طائران استهدفا الناقلة اليابانية في خليج عمان

المواطن - متابعة

قال رئيس شركة الشحن المشغلة لناقلة نفط يابانية تعرّضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس إن جسمين طائرين استهدفا الناقلة.

وأضاف يوتاكا كاتادا رئيس شركة كوكوكا سانجيو يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي أن الناقلة كوكوكا كاريدجس تبحر متوجهة إلى ميناء خورفكان بالإمارات بعد عودة الطاقم إليها، وقال إن البحرية الأمريكية ترافق الناقلة.

وقال كاتادا ” الطاقم أبلغنا أن جسمًا طائرًا اقترب من السفينة وأنهم وجدوا ثقبًا… ثم شاهد بعض أفراد الطاقم الضربة الثانية“.

وكان يوتاكا كاتادا قال أمس في مؤتمر صحفي أن السفينة أصيبت مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل أن يتم إجلاء الطاقم بأكمله، وأضاف أن الشركة تلقت نبأ الهجوم لأول مرة في حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وكانت ناقلتا نفط تبحران في خليج عُمان، الخميس، تعرّضتا لهجوم مُنسّق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

وفي وقت لاحق من يوم أمس أعلنت أمريكا أن لديها معلومات استخباراتية تؤكد تورط إيران في الهجوم على الناقلتين.