جماهير الهلال تدعم رازفان

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير نادي الهلال على دعم ومساندة المدرب الروماني الجديد رازفان لوشيسكو، بعد تعاقد الإدارة معه رسميًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمدة عامين مقبلين.

رازفان مدرب الهلال

وعلى الرغم من حالة القلق التي انتابت الجماهير خلال اليومين الماضيين، خوفًا من التعاقد مع رازفان لوشيسكو، ومطالبة الإدارة بعودة الأرجنتيني رامون دياز، إلا أنها دعمت المدرب الروماني فور إعلان التعاقد الرسمي معه.

وأطلقت جماهير الأزرق هاشتاق يحمل اسم رازفان مدرب الهلال عبر “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الجماهيري الكبير.

وقال فهد الذهبي: “جمهور الزعيم العزيز طالما أصبح الروماني « رازفان » مدربًا لنا .. رسمياً ليس لنا سوى الدعم والمؤازرة حتى النهاية نفتح صفحة جديدة الهلال هَو من يصنع المدربين”.

وكتبت رزان: “الهلال مَن يصنع المدربين وليس العكس بعد أرقامه هذه أراهن على نجاحه بشرط ألا يتدخل أحد بعمله”، وقال حساب يحمل اسم “هلالي كويتي”: “أنا متفائل فيه”.

وعلق عساف العتيبي قائلًا: “يجب إعطاء الثقة للمدرب وعدم الحكم عليه قبل نشوف عمله”، وقال خالد الهلالي: “الهلال من يصنع المدربين بالتوفيق لك كلنا ثقة في بن نافل”، وكتبت منال: “إنه محظوظ جدًا أتمنى له النجاح مع هذا النادي العظيم”.

وتابع حسن الرمضان: “ألف ألف مبروك يا جمهور الزعيم والله يوفق رازفان مع الزعيم.. الله ينفع به إن شاء الله ويكون قد الطموح وواجب علينا، جماهير الهلال دعمه ومساندته وكلنا ثقة في اختيارات فهد بن نافل والفتى الذهبي”.

وأضاف أبو مشاري الهلالي: “الواجب دعم المدرب والوقوف معه ومع الفريق، وان شاء الله القادم أفضل”، وقال حساب يحمل اسم “الحسنا”: “سجل ٦٦ واستقبل ١٤ هذا يدل أنه قوي دفاعيًا وهجوميًا الله ينفع به بالنسبة لي متفائلة جدًا”.

وتفاعل حساب “هلالي واقعي”، مع الهاشتاق، وقال: “الهلال صنع الكثير من المدربين .. حتى لو أحضرت مدرباً كبيراً جداً قد لا ينجح معك فالتوفيق بيد الله .. متفائل في رازفان مدرب صاعد بقوة جداً وليس مغمور حقق أرقاماً ونجاحات في السنوات الأخيرة .. بإذن الله يتوفق معنا متفائل وسأدعم المدرب والإدارة والفريق”.