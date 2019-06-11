جمهور مانشستر يونايتد يختار صفقة نارية

المواطن - محمد سمعه

اختارت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة من العيار الثقيل لمصلحة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وذلك لتحسين تشكيلة الشياطين الحمر استعدادًا للموسم المقبل.

وذكر موقع MANCHESTER EVENING NEWS أن جمهور مانشستر يونايتد طالب إدارة فريقه بالتعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني ليكون البديل المثالي للحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وارتبط اسم دي خيا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، خاصة بعد فشل اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقيل إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بالتعاقد مع دي خيا في حال قرر الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

ويلعب دي خيا مع نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد.

وقيل إن الحارس السلوفيني يان أوبلاك عاشق لفريق مانشستر يونايتد مما يُسهل من عملية انضمامه للشياطين الحمر في صيف العام الجاري.

ويُذكر أن مانشستر يونايتد أنهى الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019 محتلًا المركز السادس.