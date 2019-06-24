جنسيات مصابي الهجوم الإرهابي على مطار ابها .. بينهم نساء وأطفال

المواطن - الرياض

كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن جنسيات مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار ابها الدولي، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي على مطار ابها أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة”.

وتابع أن جرحى الهجوم الإرهابي على مطار ابها هم (13) من الجنسية السعودية و(4) من الجنسية الهندية و(2) من الجنسية المصرية و(2) من الجنسية البنغلاديشية.

إصابة نساء وأطفال

وأشار إلى أن من بين مصابين هجوم مطار ابها الدولي (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأضاف العقيد المالكي أن “الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني”.

إدانات عربية ودولية

يأتي ذلك فيما أدانت دول عربية وإسلامية استهداف الحوثيين مطار ابها الدولي، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 مدنياً، مؤكدة وقوفها مع المملكة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على مطار ابها الدولي، وأكدت وقوفها حكومة وشعبا إلى جانب حكومة وشعب المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها”.

كما اعتبرت الكويت أن الهجوم الإرهابي على مطار ابها يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

بدورها جددت البحرين موقفها الثابت ضد كل من يحاول استهداف مصالح المملكة وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام لجهود السعودية الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافه صوره وأشكاله، جريمة الهجوم الإرهابي على مطار ابها الدولي.

عمل إرهابي يخالف القوانين والأعراف

بينما أكدت الإمارات أن هذا “العمل الإرهابي الذي استهدف مطار ابها الدولي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، دليل جديد على التوجهات العدائية والإرهابية للحوثيين المدعومين من إيران وسعيهم إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

من جهتها اعتبرت الأردن أن أي استهداف لأمن المملكة هو استهداف لأمن المنطقة بأكملها، كما أكدت تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بعد الهجوم الإرهابي على مطار ابها الدولي.

وأكدت جيبوتي أيضا دعمها للمملكة بكل قوة في ما تتخذه من إجراءات مشروعة بعد الهجوم الإرهابي على مطار ابها الدولي “للحد من هذا العدوان والدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وأمن وسلامة مقدسات المسلمين في أرض الحرمين الشريفين”.