جنوب إفريقيا تُنعش آمالها في كان 2019 بفوز صعب على ناميبيا

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب جنوب إفريقيا في الفوز على نظيره منتخب ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

ملخص الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل المنتخبين، ولم ينجح منتخب جنوب إفريقيا أو منتخب ناميبيا في صنع أي فرص خطيرة على شباك بعضهما البعض، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، استغل منتخب جنوب إفريقيا خطأ قاتل من دفاع منتخب ناميبيا ليُسجل هدف المباراة الوحيد عبر رأسية من اللاعب بونجاني زونجو في الدقيقة التاسعة والستين.

وحاول منتخب ناميبيا بعد ذلك على فترات، إحراز الهدف الأول له ليخرج بنقطة من المباراة ولكن دون جدوى.

انتهت المباراة بفوز منتخب جنوب إفريقيا وإنعاش آماله في التأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل الثوالث.

وأصبح رصيد منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز ثلاث نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، أما منتخب ناميبيا فيحتل المركز الرابع في المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا، نظيره منتخب المغرب يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات، بينما يواجه منتخب ناميبيا نظيره منتخب كوت ديفوار.