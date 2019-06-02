جهاد الحسين: فكرت في الاعتزال

المواطن - مروة نبيل

أكّد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، السوري جهاد الحسين أنه فكّر في الاعتزال خلال الفترة الماضية، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه غوميز صاحب فضل كبير عليه.

وكان نادي التعاون قد أعلن عن تجديد عقد نجمه السوري جهاد الحسين لمدة موسم رياضي آخر، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، ويُشارك معه في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جهاد الحسين: “أنا ابن نادي التعاون وجلسة التجديد مع رئيس النادي لم تتجاوز الـ6 دقائق، كل ما يهمني خلال فترة لعبي لنادي التعاون هو الفوز بلقب كأس الملك، ولا أنظر للأرقام الفردية”.

وتابع: “فكرت بالاعتزال، لكن طالما أن أموري البدنية جيدة وحماني الله من الإصابات، قررت الاستمرار لموسم آخر، بلغت 37 سنة الآن، لكن أتمنى من الجماهير أن تقيّم اللاعب بأدائه ولا تنظر لعمره”.

وأضاف نجم نادي التعاون خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “التغذية والنوم أهم عاملين للاعب للمحافظة على نفسه ولضمان العطاء بدون النظر للعمر”.

واستكمل جهاد الحسين تصريحاته قائلًا: “المدرب غوميز كان صاحب الفضل الأكبر لي على المستوى الفني، لكن هذا لا يقلل من أي مدرب آخر مر على التعاون”.

واختتم النجم السوري تصريحاته الإذاعية قائلًا: “تاوامبا لاعب كبير نتمنى استمراره مع التعاون الموسم القادم، لكن يبقى القرار بيد إدارة النادي”.