جوازات دبي تستحدث ختمًا لتوقيع جواز سفر مؤسس تويتر

فاجأت دبي، مؤسس موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، جاك دورسي بملصق خاص على جواز سفره لدى دخوله دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين.

ونشر دورسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة للملصق على جواز سفره، ويتألّف من رسم للطائر الشهير في موقع التواصل الاجتماعي مع عبارة ترحيب في دبي لصاحب الحساب @jack الخاص بدورسي.

وإلى جانب ذلك الملصق الترحيبي على جواز دورسي، حصل مؤسس تويتر على الختم الرسمي لدخول دبي والذي يحمل تاريخ يوم الاثنين 24 يونيو 2019.

وحقّقت تغريدة دورسي تفاعلًا كبيرًا عبر حسابه على تويتر، إذ أُعجب بها وعلّق عليها وشاركها مئات المتابعين.

كما امتلأ حساب مؤسس تويتر بالتعليقات المُرحّبة به في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي زيارة دورسي ضمن رحلة حملت اسم “Tweep Tour” المخصصة لجولة على مكاتب تويتر الرئيسية في العالم، وسبقها زيارات إلى باريس ودبلن وهامبورغ.