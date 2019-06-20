جوليانو: أعيش أجمل فتراتي مع النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، مؤكدًا أن هذا الموسم كان مميزًا للغاية.

وقال جوليانو خلال تصريحاته لصحيفة “Gazeta Esportiva” البرازيلية: “أعيش أجمل فتراتي مع نادي النصر لقد كانت سنة إيجابية في صفوف العالمي، تمكنت من بعض الأهداف الشخصية، وعلى الصعيد الجماعي كانت سنة رائعة أيضًا”.

وأضاف: “قدوم اللاعبين الأجانب زاد قوة الفريق هذا الموسم، أنا سعيد لأننا استطعنا أن نفعل ما نريد وهو تحقيق لقب الدوري، لقد كان موسمًا ممتازًا، بدايتنا في دوري أبطال آسيا كانت سيئة ولكن حققنا التأهل إلى دور المجموعات قبل الجولة الأخيرة”.

وتابع نجم نادي النصر تصريحاته قائلًا: “بدايتنا في دوري أبطال آسيا كانت سيئة ولكن حققنا التأهل إلى دور المجموعات قبل الجولة الأخيرة”.

وعن مشاركته مع منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة، علق جوليانو قائلًا: “أنا أرى في نفسي الجودة والقدرة العالية لتمثيل منتخب البرازيل، لكني متفهم لمبدأ التنافسية بين اللاعبين وتفضيل المدرب بين اللاعبين”.

وتعاقد نادي النصر مع النجم البرازيلي جوليانو بداية منافسات الموسم الرياضي الماضي، قادمًا من فريق فنربخشة التركي لمدة 3 مواسم، بمقابل مالي تجاوز العشرة ملايين يورو.