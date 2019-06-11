جيسوس: فلامنجو يشبه الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس عن سبب تعاقده مع نادي الهلال لمدة موسم رياضي واحد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريق فلامنجو يشبه الزعيم كثيرًا.

وقال جيسوس لصحيفة “أبولا” البرتغالية: “عندما وقعت مع الهلال أراد رئيس النادي توقيع عقد لمدة 4 سنوات، لكني فضلت أن يكون العقد لمدة موسم واحد، إذا كنت سعيدًا فسأجدد العقد”.

وتابع المدير الفني السابق لنادي الهلال تصريحاته قائلًا: “من الناحية الفنية والتنافسية فلامنجو يشبه الهلال، هناك لاعبون مميزون في الفريق، وأتطلع لإحراز نتائج جيدة معهم”.

وتعاقد المدرب البرتغالي خورخي جيسوس مع نادي فلامنجو البرازيلي مؤخرًا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد فقط.

وقاد جيسوس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من بداية الموسم، قبل أن يُقرر مجلس الإدارة رحيله بالتراضي بين الطرفين، والتعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، ولكن تمت إقالته بعد تراجع نتائج الزعيم.