جيوفينكو يكشف حقيقة رحيله عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينو حقيقة رحيله عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد جيوفينو أنه يشعر بالحنين إلى بلاده ومنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتابع خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت”: “ولكني أرتبط بعقد مع فريقي الهلال وتبقى أمامي مدة أخرى أخدم من خلالها الفريق”.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تُفيد برغبة نادي تورنتو أف سي الكندي، في عودة النجم الإيطالي جيوفينيكو في الميركاتو الصيفي، خاصة أنه يحظى بدعم جماهيري، وأكدت أن لاعب الهلال يُرحب بالعودة مرة أخرى.

يُذكر أن شباستيان جيوفينكو صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادمًا من تورينتو الكندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.