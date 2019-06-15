حاتم خيمي: هؤلاء من أحبطوني في الوحدة

المواطن - محمد سمعه

كشف حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة سابقًا، عن بعض الأشخاص الذين أحبطوه أثناء فترة تواجده كرئيس للنادي بتكليف من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وتحدث خيمي قائلًا: اللاعبون الأجانب أحبطوني، وخذلت من مستوى بعضهم، الفريق قدم مستوى مميزًا شكل عام ونجح في منافسة الكبار.

ونجح حاتم خيمي فنجح في الإبقاء على فريق الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الأول بعد الصعود من دوري الدرجة الأولى قبل انطلاق موسم 2018-2019.

من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحفية أن حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة لا يُفضل الترّشح لمدة رئاسية أخرى في فرسان مكة والاكتفاء بما قدمه في الموسم الماضي مع الفريق.

ويأتي قرار حاتم خيمي مساويًا لقرار لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، حيث فضّل الأخير الابتعاد عن العمل الإداري وعدم الترّشح لمنصب رئيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بتكليف من الهيئة العامة للرياضة في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقدم نواف المقيرن باستقالته من رئاسة العميد عقب الخسارة من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.