حجمه 11,300 متر مربع.. أمانة الشرقية تدشن أكبر دوار بالخبر

المواطن - الخبر

بتوجيه ومتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، يدشن مساء غد الثلاثاء المهندس فهد الجبير أمين المنطقة ورؤساء بلدية الخبر والظهران دوار الرؤية السعودية الجديدة بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعد أن تمّت إعادة تأهيله ليكون التصميم متوافقاً مع رؤية القيادة الحكيمة 2030.

وأفاد مصمم الدوار المهندس حسام الغامدي أن دوار الرؤية تمّت إعادة تأهيله بناءً على توجيه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية وبدعم مع مستشفيات المانع بالخبر من منطلق مسئوليتها المجتمعية، ويركز تصميمه للطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخاصة الصحراء العربية والكثبان الرملية.

وأشار الغامدي إلى أن هذا الدوار الذي يُعتبر الأكبر بالخبر يعبر أيضاً عن زمن لرؤية ونهضه تكنولوجية واجتماعية باستخدام آخر التقنيات الحديثة في التصميم، ويبلغ حجم الدوار 11,300 متر مربع، بطول قطر 120م وتم عمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً، وتمّ تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفيين سعوديين ذوي خبرات عالية.