حرس الحدود ضد الزمالك .. الأبيض يسقط في فخ التعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة حرس الحدود ضد الزمالك، التي أُقيمت على ملعب المكس في الإسكندرية، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

حرس الحدود ضد الزمالك:

وبدأت مباراة حرس الحدود ضد الزمالك بحذر دفاعي من لاعبي الأبيض، وحاول أصحاب الأرض استغلال ارتباكهم لهز الشباك مبكرًا، وشن عدة هجمات، ولكن حارس المرمى محمود جنش حافظ على نظافة شباكه.

وأهدر المغربي خالد بوطيب فرصة تسجيل هدف للأبيض في الدقيقة 25، في أول هجمة حقيقية لفريقه، ونجح أصحاب الأرض في هز الشباك في الدقيقة 33 من أحداث مباراة حرس الحدود ضد الزمالك عن طريق بهاء مجدي بالخطأ في مرماه.

وواصل أصحاب الأرض هجماتهم بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن جنش تألق أمام فرصهم المتتالية، وأضاع لاعبي الأبيض أكثر من فرصة، لينتهي الشوط الأول من مباراة حرس الحدود ضد الزمالك بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الأبيض وسجل محمود علاء هدفًا، إلا أن حكم مباراة حرس الحدود ضد الزمالك ألغاه بداعي خطأ على بوطيب، قبل أن يتمكن النجم المغربي من تسجيل التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 65.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد وخطف الثلاث نقاط، ولكن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة حرس الحدود ضد الزمالك بالتعادل بنتيجة 1/1.

ترتيب الدوري المصري:

وبعد مباراة حرس الحدود ضد الزمالك المؤجلة، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما وصل رصيد الحدود إلى 38 نقطة في المركز الـ18.