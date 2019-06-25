حرس الحدود ينقذ شابًّا تعرض للغرق في الخفجي

المواطن - الخفجي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي، مساء اليوم الثلاثاء، من إنقاذ مواطن تعرض للغرق بكورنيش الخفجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب أحمد بن تركي العتيبي، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخصًا تعرض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف: على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.