حريق منزل يزهق روح رجل وطفلين في العاصمة المقدسة

حريق منزل يزهق روح رجل وطفلين في العاصمة المقدسة

2019/06/30
الساعة 11:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع بمنزل.

وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه وفاة رجل وطفلين نتيجة الاختناق وكثافة الأدخنة، سائلًا الله لهم الرحمة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث.



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