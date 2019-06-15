حزب سوداني يقترح مجلسًا سياديًّا يضم 10 عسكريين و6 مدنيين

المواطن - متابعة

اقترح حزب اتحاد قوى الأمة السوداني (اقم) تشكيل مجلس سيادي، يترأسه عسكري وعضوية تسعة عسكريين وستة مدنيين للحكومة الانتقالية المقبلة.

وأشار محمود عبدالجبار، رئيس الحزب، في تصريح نقلته وكالة سونا اليوم، إلى أن مقترحهم الذي تم تسليمه للمجلس العسكري حول رؤيتهم للحكومة الانتقالية المقبلة يتركز على تكوين حكومة تصريف مهام من كفاءات مستقلة بسلطات حقيقية تعمل على بسط هيبة الدولة وتنفيذ القانون والقضاء على المتفلتين.

فيما اقترح تكوين مجلس وزراء من المدنيين ومجلس تشريعي انتقالي من جميع المكونات السياسية عضويته 350 عضوًا بتمثيل من القوات النظامية باعتبارهم شركاء الثورة ومن القوى الشبابية والمرأة بنسبة 20% كحد أعلى.

واقترح أن تبقى الولايات في عددها الحالي 18 ولاية يُولى عليها والٍ عسكري يديرها بمعاونة خمسة من الكفاءات، مشيرًا إلى ضرورة تقليص المجالس التشريعية الولائية إلى 50 عضوًا بجميع الولايات.

وأشار إلى ضرورة أن يشرع المجلس التشريعي في صياغة قانون الانتخابات والتشاور لإنشاء مفوضية الانتخابات علاوة على إنشاء محاكم خاصة بجرائم الفساد وتقديم المتورطين من رموز النظام السابق إلى هذه المحاكم، إضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لبلورة رؤية اقتصادية تمكن من الاستفادة من مواردنا بشكل علمي يقودنا إلى المؤتمر الاقتصادي الدولي السوداني

كما طالب بالدخول في حوار مباشر مع حاملي السلاح للوصول لسلام عادل ينهي معاناة الشعب في مناطق الحرب.

وطالب الحزب ببناء وصفة إعلامية تستوعب كل المتغيرات، تعمل على تمليك المعلومات الصحيحة، وتدحض الشائعات، وتصنع الرأي العام الإيجابي.