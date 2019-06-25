حساب المواطن : هذا ما يحدث عند تغيير الآيبان

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن توضيح الإجراءات التي تتمّ بعد تغيير الآيبان البنكي الخاص بالمستفيد الرئيسي من الدعم.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على استفسار بهذا الخصوص: بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب، ثم اختيار بيانات الحساب البنكي .

ويشترط حساب المواطن أن يكون الآيبان مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتمّ صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019).

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط:(هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.