حساب المواطن يرد على مستفيد دعمه 0.00!

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مستفيد كانت الدفعة “صفرًا”، خلال صرف دعم الدفعة الماضية من البرنامج، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم 10 يونيو الجاري.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال كانت الدفعة “0.00” بإمكانه تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وفي حال كانت الدفعة “ناقصة أو لم تستلم” بإمكانه تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الدفعة.

من جهة أخرى، تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط للحصول على دعم حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.