حساب المواطن يرد على مستفيد يطلب زيادة الدعم لمواجهة القروض

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية عند صرف الدعم المستحق للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد شكا من الالتزامات المالية والقروض التي أثقلت كاهله مطالباً بزيادة الدعم لمواجهة القروض والالتزامات المالية.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “أهلاً بك، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.