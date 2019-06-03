حساب المواطن يستبق إيداع الدعم بتنبيه مهم للبنوك

المواطن - الرياض

جدّد حساب المواطن التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة داعيًا مَن يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه : هل يحقّ للبنك الخصم من حساب المواطن علمًا أن البنك الذي أتعامل معه وضع حسابي بالسالب فكيف أضمن عدم خصم المبلغ؟

وردّ حساب المواطن بالقول : لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).

ومن المقرر أن يودع حساب المواطن الدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين يوم الاثنين المقبل الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.