حساب المواطن يستبق الدفعة الـ19 بتوجيه مهم بشأن الدعم

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على عدم أحقية البنوك في الحجز على قيمة الدعم أو استقطاع أية مُتحصلات منها حتى في حال تعثر المستفيد.

ودعا حساب المواطن مَن يتم استقطاع الدعم منه إلى تقديم شكوى لدى البنك الخاص به وفي حالة عدم الردّ خلال 3 أيام يتم تقديم شكوى عبر مؤسسة النقد العربي السعودي

وقال حساب المواطن : لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجُّه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي: (هنا).

يأتي هذا قبل ساعات قليلة من موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ19 حيث سيتمّ الإيداع في الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).