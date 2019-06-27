حساب المواطن يكشف موعد إعلان نتائج الاعتراضات

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه سيتم إعلان نتائج الاعتراضات المقدمة من المستفيدين وفق الآلية المتبعة في هذا الشأن.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن رداً على استفسار حول موعد إعلان نتائج الاعتراضات بالقول: الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراضات المقدمة في أقرب وقت ممكن.

وتابعت أنه بإمكان المتقدمين باعتراض الاطلاع على الاعتراضات المالية عن طريق الدخول لحساباتهم ثم اختيار الدفعات المالية ثم اختيار الاعتراضات المالية السابقة.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الثلاثاء الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، وأوضح، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.