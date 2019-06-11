حساب المواطن يوضح الحد المانع من الحصول على الدعم

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على حد الدخل المانع من الحصول على الدعم حيث تم مراعاة مجموع دخل الأسرة وعدد الأفراد وعمرهم وغيرها من العوامل عند التحقق من الأهلية وتحديد قيمة الدعم.

وتلقّت خدمة العملاء استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه: إنه لم يتلقَّ دعم حساب المواطن ولا مرة بالرغم من أن هناك مَن هو أعلى منه راتباً ويحصل الدعم.

وردّ حساب المواطن بالقول : بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأنه تمّ تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم بناءً على إجمالي دخلك ودخل التابعين.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها الأفراد لكنه يطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، ويُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وكان برنامج حساب المواطن أودع أمس الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).