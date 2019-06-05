حسين المقهوي يفاضل بين عرضين

المواطن - مروة نبيل

يُفاضل نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين المقهوي، بين عرضين للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب حسين المقهوي في الرحيل عن النادي الأهلي، حيث تلقى عرضين الأول من النصر والثاني من فريق الاتحاد، للتعاقد معه خلال الموسم الرياضي الجديد، إلا أنه اقترب كثيرًا من الانتقال إلى العالمي، وذلك وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأكدت تقارير صحافية أن ناديي النصر والاتحاد قدما عروضًا مالية مميزة للنجم حسين المقهوي، من أجل تحفيزه على التوقيع، بعدما انتشرت أنباء عن توقيعه مخالصة مالية مع النادي الأهلي.

ولعب حسين المقهوي 164 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وصنع 16 هدفًا.