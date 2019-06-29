حضور دولي وآسيوي في انتخابات اتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، حضور المدير التنفيذي لمكتب الاتحاد الدولي “فيفا” في دبي، عصام السحيباني، بجانب مراقبين من الاتحادين الدولي والآسيوي.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض، ثم تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة ياسر المسحل لمدة أربعة أعوام مقبلة.

وجاءت قائمة المسحل كالتالي؛ خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر.

وأكد ياسر المسحل أن هناك 16 استراتيجية يرتكز عليها اتحاد الكرة عقب تسلمه مهام رئاسته رسميًا، حيث يتولى المنصب حتى عام 2023.