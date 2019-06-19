حقيقة اقتراب حارس الزمالك من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم حارس نادي الزمالك والمنتخب المصري الأول، محمود عبدالرحيم جنش بالانتقال إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين من بوّابة النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكّدت تقارير صحافية أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع جنش خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، بعد تألقه مع الزمالك هذا الموسم، وقيادته للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح جنش أنه يُركز حاليًا مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يحترم تعاقده مع الزمالك، ولن يرحل إلا بموافقة الإدارة في حالة وصول عرض مناسب.

وعلّق مصدر داخل الجهاز الفني بنادي الزمالك على هذه الأنباء، قائلًا: “لا يوجد أي عرض لحارس المرمى جنش، هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة”، وذلك وفقًا لموقع “يلا كورة” المصري.